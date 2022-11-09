Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü yangında dumandan etkilenen 3 kişi taburcu edildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yangın çıkan binanın en üst katında yaşayan Abdulfettah Abdullah, eşi Ahd Alajaj ve çocukları Muhammed Nur Akkad, tedaviye alındıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem (36) ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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