GÜNCELLEME - Yalova'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu, Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şüphelinin, terör örgütü üyesi olduğu ve Suriye'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 6 pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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