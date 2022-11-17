Bursa'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde devriye gezen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı halde bir şahin buldu.

Bunun üzerine bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bağlı ekipler, şahini Kestel İlçe Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.



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