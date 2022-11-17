Bursa'da sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil uçuruma devrildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsü kalp krizi geçirince uçuruma devrilen otomobildeki bir kadın öldü, sürücü olan eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 MAB 27 plakalı otomobiliyle Keles'ten Bursa'ya giden Baki Sevim (67), Doğancı Mahallesi yakınlarında direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu nedenle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki uçurumdan dere yatağına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri araçtaki Baki Sevim ve eşi Zeliha Sevim'i sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Bu kişilerden Zeliha Sevim'in olay yerinde öldüğü belirlendi.



Kaza öncesi kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Zeliha Sevim'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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