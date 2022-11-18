Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbaharda havadan görüntülendi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırlarında bulunan Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.



Bölgeye gelenler Uludağ'ın temiz havası, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen doğanın keyfini çıkararak, fotoğraf çektiriyor.

Bursa'ya 47, Orhaneli ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki kanyonda ziyaretçileri, yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor. Yaklaşık 1,7 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan 12 kilometrelik kanyon, farklı renklerle eşsiz güzelliğe büründüğü sonbaharda drone ile havadan görüntülendi.

Kanyonda ayrıca "Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Ekoturistlerle Buluşuyor" adlı projesi kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) finansmanıyla yapılan tanıtım merkezi binası, 6 kameriye, 4 ahşap köprü, biyolojik çalışma merkezi ve merdiven yer alıyor.

Kanyonu ziyaret edenler yeme-içme ihtiyaçlarını buradaki "köy evi"nde karşılayabiliyor.









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