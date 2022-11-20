GÜNCELLEME - Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.