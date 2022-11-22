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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

AA

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

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