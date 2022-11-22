Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Siteler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli E.B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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