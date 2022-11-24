Bursa'da ilkokul öğrencileri öğretmenleri için şarkı söyleyip klip yaptı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Canaydın İlkokulunun öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü söyledikleri şarkıya klip çekerek kutladı.

Öğretmenlerine sürpriz hazırlayan öğrencilerin söylediği şarkının sözlerini Okul Müdürü Serkan Demirci yazdı. Demirci, "Öğretmenim" adlı şarkının bestesini de yaptı.

Klipte şarkıyı Serkan Demirci ile seslendiren 2. sınıf öğrencisi Beren Yüksel'e arkadaşları eşlik etti.

Öğrencilerin klipte öğretmenleriyle sınıfta, okulda geçirdiği anlar yer alıyor. Klibin yönetmenliğini ve çekimlerini ise okulun velilerinden Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal üstlendi. Okulun çeşitli mekanlarında çekilen klipte 16 öğretmen ve öğrenciler görev aldı.

Klipte yer alan öğrenciler, projeye katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul Müdürü Serkan Demirci ise Öğretmenler Günü'nü bu şarkıyla kutlamak istediklerini dile getirdi.

Beren'in okula kayıt yaptırmaya geldiğinde piyanoya olan ilgisinden dolayı şarkıyı ona söylettiklerini anlatan Demirci, güzel bir şarkı ve klibin ortaya çıktığını ifade etti.

"Öğretmenim" şarkısının sözleri şöyle:

"Karanlığı aydınlatan ışıksın sen öğretmenim.

Cehaletle çarpışan nefersin sen öğretmenim.

Kırlardaki çiçeklere ümitsin sen öğretmenim.

Öğretmenim öğretmenim,

Saygı sensin, sevgi sensin.

Öğretmenim öğretmenim,

Sabır sensin, dostluk sensin.

Ana sensin, baba sensin.

İlmek ilmek yarın sensin.

Ana sensin, baba sensin.

Dillerde duasın sen."

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