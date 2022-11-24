Osmangazi'de 86 metruk bina yıkıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 86 metruk bina yıkıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre için tehlike oluşturan metruk yapıların yıkımını sürüyor.

Son olarak Selamet Mahallesi'nde bulunan bir metruk binayı daha yıkan Osmangazi Belediyesi'nin 2022 yılı içinde gerçekleştirdiği metruk bina yıkımı sayısı 86 oldu. Ayrıca mülk sahipleri tarafından 30 binanın tadilatı yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini bildirdi.

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