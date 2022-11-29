İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yeni Mahalle istikametinden Kozluca Bulvarı’na doğru seyreden Nazlı Y. (37) idaresindeki 16 ABR 924 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Sinem B'nin (36) kullandığı 16 KDS 83 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücülerin yaralandığı kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





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