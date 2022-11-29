İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

AA

İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yeni Mahalle istikametinden Kozluca Bulvarı’na doğru seyreden Nazlı Y. (37) idaresindeki 16 ABR 924 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Sinem B'nin (36) kullandığı 16 KDS 83 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücülerin yaralandığı kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
Alan başkanlığı kanun teklifiyle Uludağ'ın cazibesinin artırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Alan başkanlığı kanun teklifiyle Uludağ'ın ...
(Görüntülü) 38 YAŞINDAKİ PARKİNSON HASTASI, &#039;BEYİN PİLİ AMELİYATI&#039; İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 38 YAŞINDAKİ PARKİNSON HASTASI, ...
Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon ...
'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına indirimsiz müebbet hapis
YEREL HABERLER 'Dolandırıcılarla fotoğraf' cinayeti sanıklarına ...
38 yaşındaki Parkinson hastası, 'beyin pili ameliyatı' ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 38 yaşındaki Parkinson hastası, 'beyin pili ...
(Görüntülü) 5 AYDA BAKTIĞI 4 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ, YAVRU KEDİSİ PATİLERİ KESİLMİŞ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 AYDA BAKTIĞI 4 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ, YAVRU ...
Bursa'da 14 yıllık Parkinson hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Bursa'da 14 yıllık Parkinson hastası ameliyatla ...
5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi patileri kesilmiş bulundu
YEREL HABERLER 5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü, yavru kedisi ...
BURSA'DA TARKAN'IN AKRABASININ KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER BURSA'DA TARKAN'IN AKRABASININ KARIŞTIĞI KAZADA 1 ...
Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da Tarkan'ın akrabasının karıştığı kazada 1 ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA TARKAN&#039;IN AKRABASININ KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA TARKAN'IN AKRABASININ ...
Bursa'da trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi ...
(Görüntülü) &#039;KADINIZ BİZ&#039; MOBİL UYGULAMASI BURSALI OYUNCU CEYDA DÜVENCİ TARAFINDAN TANITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'KADINIZ BİZ' MOBİL UYGULAMASI ...
Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu tedavisini kabul etmeyip dehşet saçmış (2)
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince enstrüman ve müzik kurslarında eğitim sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince enstrüman ve müzik ...
Savaştepe Belediye Başkanı Şimşek, Harmancık Belediye Başkanı Ataş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Savaştepe Belediye Başkanı Şimşek, Harmancık Belediye ...
(Görüntülü) AMATÖR MAÇTA SAHAYA ATILAN DAVUL TOKMAĞI, POLİSİN YÜZÜNE İSABET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMATÖR MAÇTA SAHAYA ATILAN DAVUL TOKMAĞI, ...
Amatör maçta sahaya atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti
YEREL HABERLER Amatör maçta sahaya atılan davul tokmağı, polisin ...
Amatör maçta sahaya atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti
YEREL HABERLER Amatör maçta sahaya atılan davul tokmağı, polisin ...
(Görüntülü) KEDİ İLE FARE AYNI KAPTAN YEDİ; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KEDİ İLE FARE AYNI KAPTAN YEDİ; O ANLAR ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;DA KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETRE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETRE
Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre
YEREL HABERLER Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre
(Görüntülü) MÜŞTERİSİNİN 14 YAŞINDAKİ TORUNU TARAFINDAN VURULAN ÇAYCI: BU İŞ BU KADAR KOLAY OLMAMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MÜŞTERİSİNİN 14 YAŞINDAKİ TORUNU ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.