Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, muhtarlarla bir araya geldi

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BURSA (AA) - Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, muhtarlarla toplantı yaptı.

Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda Aykurt, muhtarların talep ve beklentilerini dinledi.

Aykurt, toplantıdaki konuşmasında, yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Model bir belediyeciliği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Kurumsal bir belediyeciliği kurmaya çalışıyoruz. Telefon ettiğinizde bütün işlerinizin çözülebileceği bir sistemi de aynı zamanda oturtmaya çalışıyoruz." dedi.

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