Gürsu Belediyesi "5 kilogram atık karşılığında 2 ekmek" kampanyası başlattı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye tarafından atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla kampanya başlatıldı.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce "Atıklar geri dönüşüme, ekmekler sofralara" sloganıyla yürütülen uygulamada, 5 kilogram ambalaj atığını ekiplere teslim eden 2 ekmek alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dünyayı ve doğal kaynakları koruyacak önlemlerin alınmasında en önemli tedbirlerden biri olan geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına yönelik birçok çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kampanya ile vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasında duyarlılık kazanması ve bu alışkanlığı hayatlarının rutini haline getirmesini sağlamayı da amaçladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Dünyanın korunmasına duyarlı, çevreyi ve doğayı düşünen nesiller yetişmesi için çabalıyoruz. Tüm hemşehrilerimizden kampanyalarımıza katılmalarını bekliyoruz. Belediyemiz 'Dünya temiz kaldıkça güzel', 'Sıfır atık hareketine katıl' sloganlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi kapsamında ayrıca çocuklara yönelik, 'Atığını getir, puanını topla, hediyeni kazan' mottosuyla sıfır atık yarışması düzenleniyor. Toplanan atığın türüne ve miktarına göre kazanılan puanlar ile 100 puan toplayan öğrenci, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği futbol, basketbol, voleybol veya yüzme kurslarından herhangi birine, bir aylık ücretsiz katılım hediyesi kazanacak. Ayrıca geri dönüştürülebilir atık getiren çocuklara ücretsiz tiyatro ya da sinema izleme olanağı sunuluyor."

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