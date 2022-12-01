İnegöl'de sis etkili oldu

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.



Mesudiye ve Alanyurt bölgesinde sisten dolayı görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bu nedenle araç sürücüleri trafikte yavaş seyretti.



Sis, öğleye doğru hafifleyerek etkisini yitirdi.

Emniyet ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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