AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Nilüfer Belediyesine tepki

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BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Toplumsal Cinsiyet Atölyesi" açtığı iddia edilen Nilüfer Belediyesine tepki gösterdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Nilüfer Belediyesi hakkında gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarının başlatıldığını ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Gürkan, dünyanın başına bela olan LGBT sapkınlığının İslam inancına, aile birliğine ve kültürel değerlere aykırı bir olgu olduğunu ve asla masum gösterileceğini dile getirdi.

Bilim insanları ve uzmanlar tarafından LGBT'nin, insan doğasına ve yaşamın doğal akışına aykırı, biyolojik veya psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan, tedavisi mümkün sapkın bir cinsel yönelim olarak tanımlandığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Umut ediyorum ki bahsi geçen belediye, bu tür bir girişimde bulunmamış, bu tür bir sapkınlığın motivasyon merkezi haline gelmemiştir. Şunu bir daha belirtmek isterim ki bizler, bu kadim medeniyetin temsilcileri olarak asla böyle bir girişime, sapıklık ve aile yapımızın dezenformasyona uğramasına geçit vermedik ve asla vermeyiz."

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