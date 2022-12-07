Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakılıyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Cansu Bir)

PTT: Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Mislina Yağmur Kılıç, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Gizem Mısra Aşcı, Derin Ezgi Taşdemir)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 25-17

Süre: 112 dakika (28, 27, 31, 26)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. hafta erteleme karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, evinde PTT'yi 3-1 yendi.





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