Bursa’da jandarma, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES’i anlattı

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BURSA (AA) - Bursa’da jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadın işçileri Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 50 kadına KADES uygulamasını anlattı.

Şiddetin tanımı ve türleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu" ve bu kapsamda sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verildi.

Ayrıca, 30 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

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