Osmangazi'de mesleki eğitim kurslarını tamamlayanlar sertifikalarını aldı

BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince düzenenlenen mesleki eğitim kurslarını tamamlayan 75 kursiyere belgeleri verildi.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, aşçılık, tekstil tasarım, bilgisayar destekli muhasebe, overlok ve reçme alanlarındaki eğitimlerini tamamlayanlar için düzenlenen yaptığı konuşmada, devletin imkanlarını, merkezleri aracılığıyla en verimli şekilde vatandaşlara sunmanın gayretinde olduklarını ifade etti.

Bu yıl için 500 kişiye meslek edindirme ve tamamına istihdam sağlama hedefini, eğitim boyutunda yüzde 100, istihdamda yüzde 80 gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köse, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hamlesine, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi olarak nitelikli kalifiye eleman yetiştirmek için çabalarımız her geçen gün artmaktadır. Bu vesileyle, 'Bir şeyler yapmak istiyorum ama benim bir mesleğim yok, ben ne iş yapabilirim ki' diye kaygılanan, 'Mesleki becerim zayıf, geliştirmek istiyorum' diyen vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan 75 kursiyere belgeleri takdim edildi.

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