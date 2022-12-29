Bursa'da otobüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Bursa-Orhangazi kara yolu Orhangazi Otobüs Terminali civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Öztürk T'ye, Mestan S. (66) idaresindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı.

Ağır yaralanan Öztürk T, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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