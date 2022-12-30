Bursalı yazılım firması 26 yıllık tecrübesini kurduğu akademi ile piyasaya aktarıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da 26 yıldır faaliyet gösteren yazılım firması, bünyesinde kurduğu akademi ile tecrübesini sektöre bu işte ilerlemek isteyen kişilere aktarıyor.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Arzu Dilek, yaptığı açıklamada, kurumsal firmalara çözümler ürettiklerini, hem yazılım ekibinin bulunduğunu hem de logo ürünlerinin çözüm ortağı olduklarını söyledi.



Büyük firma ve fabrikalarla çalıştıklarını belirten Dilek, "Onlara projeler üretiyoruz. Dijital dönüşüm kapsamında da iş süreçleri geliştiriyoruz. Kurumlara dijital dönüşüm ayağında iş geliştirme platformları sunuyoruz. Bu platformlarda kurumun ihtiyacı olan manuel takip ettiği bütün süreçlerini dijital ortama taşıması için çözüm araçlarımız var. Burada geliştirmeler sağlıyoruz. Onlara eğitimler veriyoruz." dedi.

Saha ekipleriyle Türkiye çapında hizmet verdiklerini anlatan Dilek, 26 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve firmalara logo ürünleri alanında danışmanlık verdiklerini, diğer taraftan da yazılım işleri yaptıklarını anlattı.

Arzu Dilek, bu eğitim ve tecrübeyi daha aktif kullanmak için firma bünyesinde BRM Akademi'yi kurduklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"BRM Akademi'de kurum içi eğitimler ya da bireysel eğitimler planlıyoruz. Kurum içi eğitimlerle firmalarımızın stok yönetimlerini, stok analizlerini yapabilecekleri eğitimler, ihracat, ithalatlarını yönetebilecekleri eğitimler, yatırımlarını yönetebilecekleri eğitimler, satın alma ve tedarikçilerini yönetebilecekleri eğitimler planladık. Süreç geliştirme, iş analizi, logo ürünleri ve eğitimleri gibi hem bireysel hem kurumsal eğitimler açmaya başladık. Bireysel eğitimlerde sınıf oluşturuyoruz. Kurum içi eğitimlerde çeşitli sanayi bölgelerine ya da fabrikalara giderek eğitimler veriyoruz. Şu anda belli olan 5-6 eğitimimiz var. Stok yönetimi, yatırımların değerlendirilmesi, bütçelendirme, finans yönetimi, iş süreçleri ve logo eğitimleri veriyoruz."

Ocak ayı itibarıyla planlanmış eğitimlerin tarihlerini sosyal medya kendi web siteleri üzerinden paylaştıklarını kaydeden Dilek, 2023'te eğitim ve dijital dönüşüm iş süreçlerini geliştirme konusunda daha aktif olacaklarını sözlerine ekledi.

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