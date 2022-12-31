Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan yeni yıl mesajı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, Bursalılara hitap ederek, Cumhuriyet'in 100. yılının heyecanını şimdiden hissettiren 2023 yılını kutladı.

Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek Türkiye gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılın daha geride kaldığını belirten Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında dünyada yaşanan göçlere, savaşlara, yaşanan insani ve ekonomik krizlere bakarak kimilerinin insan haklarından, kandan ve gözyaşından fırsatlar çıkararak ahlaki çöküntü içinde olduklarına, kimilerinin de insana, hayvana, doğaya ve insanlığın ortak miraslarına katkı sunmaya çalıştığı bir yılı geride bıraktığına şahit oluyoruz. Ne mutlu bizlere ki millet olarak geride bıraktığımız yılda yine mazlumların yanında olduk, onların hali ile hemhal olduk. 2023 yılında da gücümüze inanarak, umudumuzu canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan yine ve yeniden üzerimize düşen ne varsa hepsini yapmaya devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız yılda ilimize, ilimizin siz güzel insanlarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katmaya gayret ettik. Yeni yılda da ilimizin sahip olduğu maddi ve manevi değerleri en faydalı şekilde kullanarak siz halkımızın hizmetinde olmaya var gücümüzle devam edeceğiz. İlimizin bizlere en güzel miras olduğu bilinci ile, Bursa’nın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi, en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda bizim en büyük gücümüz ve avantajımız, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olmasıdır. 2022 yılında Bursa'mıza her alanda pozitif dokunuşlarla emeği geçen iş vereninden işçisine, memurundan çiftçisine, erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına kadar herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile aziz milletimizin ve siz Bursalı hemşehrilerimin yeni yılını kutlarken, 2023 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sizlere saygılarımı ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir yıl temenni ediyorum."

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