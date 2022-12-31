Orhangazi'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bursa Süper Amatör Lig C Grubu takımlarından Orhangazi Gençlerbirliği'nin kulüp ikinci başkanı Yaşar Yazıcı'nın kullandığı 34 CFV 377 plakalı otomobil, Göl Yolu'nda bir fabrikaya dönmeye çalışan Nihat Çankal (40) idaresindeki 16 ZS 149 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yana devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Çankal ile otomobilde bulunan Orhangazi Gençlerbirliği futbolcuları Atakan Cevizlidere ve Ahmet Kalaycı hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü Yazıcı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralanan sürücü ve iki futbolcu, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.