Bursa'da mermer ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir mermer ocağında iş kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Soğucak Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Abdullah Şahin (40), üzerine direk devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve iki çocuk babası Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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