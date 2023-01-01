Bursa'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

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BURSA (AA) - Bursa'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Aybüke Nisa" ismi verildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya "merhaba" dedi.

2022'nin son bebeği Hasret ve Mert Bilal Şahir çiftinin Elisa bebeği, yeni yılın ilk bebeği ise Döndü ve Ali Osman Deniz çiftinin Aybüke Nisa bebeği oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ailelerin sevincine ortak oldu.

Bebeklere armağanlar veren Aktaş ve Çavuşoğlu, ailelerin yeni yıllarını tebrik etti.

Aktaş, gece boyunca görev başında olan taksici esnafı, itfaiye ve polisleri son olarak da sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeni bir yılın başladığını dile getiren Aktaş, "2023'ün hem ülkemiz hem dünyamız için sağlıkla, sıhhatle geçen, savaşların olmadığı, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Burada yeni doğan bebeklerimizi de ziyaret ettik. Allah her bir çocuğumuzun bahtını açık etsin, hayırlı, sağlıklı ömür versin." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Mesten, Gürkan ve Yavuzyılmaz da Bursalıların yeni yılını kutladı.

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