Harmancık'ta fidan dikimi yapıldı

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BURSA (AA) - Harmancık ilçesi Yayabaşı Mahallesi sakinleri yılın ilk gününde 100 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.



Yayabaşı Mahallesi Derneği Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'den fidan temin ederek, mahalle sakinleri ile birlikte okul bahçesi başta olmak üzere, cami önü ve yol kenarlarına dikimini gerçekleştirdiler.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş iş makinası tahsis ederek, fidan dikim etkinliğine destek oldu.



Yayabaşı Mahalle Derneği Başkanı Bekir Boz ve Mahalle Muhtarı Kamil Koparan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'a teşekkür etti.

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