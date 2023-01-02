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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da açılış ve temel atma törenine katıldı:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa'da açılış ve temel atma törenine katıldı:

BURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle ve somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Bursa'da "Karayolları Yatırımları Toplu Açılışı ve TEKNOSAB Kavşağı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, yedi ayrı kara yolu projesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına daha güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Karaismailoğlu, Bursa'yı geleceğe taşıyacak, şehrin sanayiden tarıma rekabetçi gücünü artıracak ve kalkınmasını destekleyecek çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Hayata geçirdikleri projelerle kalkınmaya destek verirken, Bursa'nın üretim ve istihdamına çok önemli katkılar sunduklarını kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahları bölünmüş yol olarak tamamlayıp hizmete sunduk. Bunların yanında pek çok ulaşım projesini tamamlayarak hizmete aldık. Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle ve somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi de bunlara Bursa ilimizin şehir merkezinde, ilçeleri, tatil beldeleri ve çevre illere erişimini sağlayan çeşitli yol kesimlerini de ekliyoruz. Bursa-Uludağ Yolu, Keles Çevreyolu, Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı, Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu, Kurşunlu Çevre Yolu, İnegöl Yenişehir Devlet Yolu ve Karacabey Boğaz Yolunu bunların arasında sayabiliriz. Keles Çevre Yolunun da dahil olduğu Keles-Tavşanlı-Domaniç Ayrımı Yolunu, 14 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 90 metre açıklığa sahip Kocasu Köprüsünün de yer aldığı projemizde Keles Çevre Yolu dahil olmak üzere 5 kilometrelik kısmı tamamlayarak trafiğe açıyoruz."

Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla Keles-Tavşanlı-Domaniç Ayrımı Yolunun, Bursa'dan Kütahya'ya alternatif geçiş noktası olarak daha çok tercih edileceğini belirten Karaismailoğlu, proje ile ayrıca, güzergahta 600 metre kısalma sağlanacağını ve seyahat süresinin 17 dakikadan 12 dakikaya ineceğini dile getirdi.

- Togg fabrikası için yol düzenlemesi

Bakan Karaismailoğlu, toplam 24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yenişehir Devlet Yolunu tamamladıklarını ve projeyle İnegöl ilçesinden Yenişehir Havalimanına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı.

Aynı projeyle Hamzabey Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunu da rahatlatarak güvenli ulaşımı sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, İnegöl ile Yenişehir arasındaki seyahat süresini de 30 dakikadan 20 dakikaya indirdiklerini kaydetti.

Kurşunlu Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Mudanya-Bursa-Gemlik Ayrımı Yolunu, 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak projelendirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam 405 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projemizde, 9 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 12 kilometre uzunluğundaki kesimi tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu geçişinde trafik güvenliğini arttırdık. Togg Yerli Otomobil Fabrikasının lojistik desteğini de sağlayan yol ile fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçmiş oluyoruz. Mudanya-Gemlik Yolu üzerinde hayata geçirilen bir diğer projemiz de Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Bilindiği üzere eski Bursa-Balıkesir Yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolunun 2,5 kilometrelik bölümü, günümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne sahip. Mevcut haliyle 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet veren yolumuzu, ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde projelendirdik ve 2,5 kilometrelik kesimi tamamladık. Yolun genişletilmesiyle trafiğin rahatlaması sağlanacak."

- "Uludağ'a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık"

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ için de yol yatırımı yaptıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Uludağ'a da sathi kaplama standardında erişim sağlayan Bursa-Uludağ Yolu'nu, 34 kilometre uzunluğunda projelendirerek, yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik. Yolun fiziksel ve geometrik standardının yükseltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresini 90 dakikadan 40 dakikaya indirdik. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Karacabey ilçesinin Yeniköy'e ve Marmara sahiline ulaşımını sağlayan Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolunun 11 kilometrelik Taşlık-Ekmekçi köyleri kesimini genişlettikleri bilgisini veren Karaismailoğlu, Boğaz Çevre Yolunu da inşa ettiklerini hatırlattı.

Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolu'nun toplam 13 kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen çalışmalarla, trafiğin daha hızlı ve güvenli ulaşımını tesis ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm bu hayata geçirilen yatırımlar hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak daha hızlı ve kesintisiz kara yolu ulaşım hizmeti sunmaya başlamıştır. Projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık 212 milyon lira tasarruf sağlanacak ayrıca karbon salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacaktır. 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında hem il il, hem de tabii ki Bursa'mızda da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yapım çalışmaları başlatılan Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir Otoyoluna ve Bursa-Karacabey Devlet Yoluna yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı, Zeytinbağı İl Yolunu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yoluna yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağız."

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da yapılan ve yapımı devam eden yollar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, yeni yolların açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri ile şantiyelerde çalışan işçiler de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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