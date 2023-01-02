Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa Valiliğini ziyaret etti:

BURSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yedi projeyi Bursa'ya kazandırmış olduklarını belirterek, "Bu projelerin bugünkü maliyetleri tam 1,5 milyar liradır. Bunlar da Bursa için tabii ki gerekli projeler, bitirdik ve bundan sonra da diğer projelerimize bakıyoruz." dedi.

Bursa Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı.

Şehirde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Busra'nın geleceği için önemli yatırımlar yaptıklarını ve yeni projeler için de planlamalarda bulunduklarını söyledi.

Programları kapsamında Bursa'da önemli açılışlar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bursa Hızlı Tren Hattı'mızda hakikaten çok olumlu gelişmeler var, biliyorsunuz en son ihalemizden sonra artık hiçbir eksiğimiz ve hiçbir mazeretimiz kalmadı. Projemizin bütün güzergahında çok yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 4 bine yakın çalışma arkadaşımız arazide çalışıyor. Tüneller, köprüler, viyadükler, çok büyük, hummalı bir çalışma var. Orada da amacımız 2024 yılı bitmeden bu projemizi bitirip Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunmak. Hızlı tren hattımız bittiğinde hem Ankara'ya hem İstanbul'a hızlı tren konforunda ulaşım imkanı sunacağız. Bunu da bitirmenin ve kısa zamanda Bursa'ya ve Türkiye'ye kazandırmanın heyecanını şimdiden taşıyoruz. Ayrıca Bursa'da metro çalışmasıyla ilgili de önemli görüşmeler yaptık. İnşallah Emek-Yüksek Hızlı Tren Hattı bağlantısı ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kadar uzanan hattımızı 2023 yılı bitmeden bitirmek için bugün kararlarımızı aldık ve ona göre talimatlarımızı da verdik."

Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları metro hattı ile Bursa'ya şehir içi taşımacılığı konusunda kaliteli, konforlu, güvenli bir taşıma hizmetini kazandırmış olacaklarını dile getirdi.

- "Yedi tane projeyi Bursa'ya kazandırmış olduk"

Karaismailoğlu, Bursa'da önemli yol yatırımları yaptıklarını ve gün içinde açılışlarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismaloğlu, şunları ifade etti:

"Yedi tane projeyi Bursa'ya kazandırmış olduk. Bu projelerin bugünkü maliyetleri tam 1,5 milyar liradır. Bunlar da Bursa için tabii ki gerekli projeler, bitirdik ve bundan sonra da diğer projelerimize bakıyoruz. Ayrıca TEKNOSAB kavşağı da çok önemli projelerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar lirayı bulan bağlantı yollarıyla birlikte bu teknoloji merkezinin otoban bağlantılarını ve bütün yol ihtiyaçlarını karşılayacak kıymetli projenin de bugün temelini attık ve kısa sürede yani mayıs ayına kadar bu projemizi de bitirip yine Bursa'nın hizmetine sunacağız. Yine aynı şekilde Bilecik - Yenişehir yolumuzda da önemli çalışmalar var. Önümüzdeki aylarda yine buraya gelerek bu projenin de bitimini sizlerle paylaşıp yine Bursa'nın ve Marmara Bölgesi'nin hizmetine sunacağız."

Bursa'nın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlere devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, açıklanan ihracat rakamlarının da pozitif yönde olduğunu söyledi.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesine geçen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılandı.



Belediyenin çalışmaları ve projeleriyle ilgili basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri de eşlik etti.



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