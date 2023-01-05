Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, kavga sırasında bıçakla yaralandı.

İnşaat işi yapan ve borç meselesi yüzünden daha önce tartıştıkları iddia edilen Hasan Yücel ile Hayrettin Y, Hocahasan Mahallesi Toplayan Sokağı'nda buluştu.

Bir süre konuşan ikili, daha sonra kavga etmeye başladı. Hayrettin Y, yanında bulunan bıçakla Yücel'i sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheli Hayrettin Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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