UMSMİB bu yıl 320 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Sadece bir kırmızı ataç ile nasıl ev sahibi oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURSA (AA) - Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, 2023 yılında Birlik olarak 320 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kamiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye meyve sebze mamulleri sektörünün 2022 yılında bir önceki seneye göre yüzde 24,6 artışla 2 milyar 526 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sektörün, bu başarısını 2023'te de sürdürmeyi hedeflediğini belirten Kamiloğlu, şu bilgileri verdi:

"Sektörümüz Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD'den Rusya'ya kadar dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor. Unutulmamalıdır ki biz aynı zamanda bir tarım ülkesiyiz. İhraç ettiğimiz ürünü kendimiz üretiyoruz. Son derece modern işleme tesislerimizde ürünlerimizi işliyor ve paketliyoruz. Ürün kalitesi, üretim teknolojisi gibi birçok açıdan dünya ile rekabette her zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Biz Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 320 milyon dolar olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için gayret göstereceğiz."

Kamiloğlu, Türk meyve sebze mamulleri sektörünün birim yatırım başına istihdam oluşturması ve düşük gelir düzeyine kaynak aktarması yönüyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığına işaret etti.



Üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına önem verdiklerini, bu faaliyetleri 2023'te de sürdüreceklerini vurgulayan Kamiloğlu, "Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iştirak ettiğimiz fuarlarla da firmalarımızın yeni pazarlara girmesi ve ihracatlarını artırmalarına yönelik çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.