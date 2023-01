Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay İnegöl - Şipali Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Mustafa Can idaresindeki 43 YA 905 plakalı otomobil, önünde seyreden Erdal Kayman idaresindeki 16 JZT 62 plakalı ağır tonajlı kamyona çarptı.

Meydana gelen kazada savrulan otomobildeki Hamza Can, Seviye Can, Ömer Asaf Can ve Canan Can yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.

