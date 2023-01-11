Bursa'da yeni uygulamayla MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı azalıyor

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BURSA (AA) - Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) aldığı randevusuna gitmeyenlere aynı branştan 15 gün randevu alamamayı içeren uygulamayla Bursa’da iki haftalık süreçte gerçekleşmeyen randevu sayısında yüzde 25 düşüş sağlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluğu gidermek amacıyla randevusunu iptal etmeyenler için devreye konulan uygulama etkisini göstermeye başladı.



Bursa’da, uygulama öncesini kapsayan 12-23 Aralık 2022'de gerçekleşmeyen randevu sayısı 52 bin 434 iken uygulamanın hayata geçmesi ile 26 Aralık-6 Ocak'ta bu sayı yaklaşık yüzde 25 düşüşle 39 bin 588’e geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, uygulamanın Bursa’da kamu hastanelerinde randevu yükünü önemli ölçüde azalttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorunu yok fakat alınan ama iptal edilmeyen randevular zorlaştırıyor. Vatandaşlarımıza bu konuda daha duyarlı davranmaları konusunda bir kez daha rica ediyorum. Bizler hastanelerimizde ihtiyacı olan ve randevusu olmayan vatandaşlarımızı da elimizden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyoruz. Lütfen aldığınız randevuları gelemeyecekseniz iptal edin, diğer vatandaşlarımızın hakkına girmeyelim."

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