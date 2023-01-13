Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Gazeteciler Günü Özel Konseri"

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Gazeteciler Günü Özel Konseri"nde saksafon sanatçısı Manu Brazo ile aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Emin Güven Yaşlıçam yönetti.

Gecede, solist Manu Brazo, François Borne'den "Fantaisie Brillante Sur Carmen", Darius Milhaud'tan "Scaramouche By Domo Gradus" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'den "Senfoni No:4" gibi eserleri, orkestra eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda solist ve orkestra sanatseverlerce alkışlandı.

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