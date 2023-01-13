İnegöl'de elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 12. Sokak'taki trafoda patlamalar yaşandı, dumanlar yükselmeye başladı.



Olayı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.



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