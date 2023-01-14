Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 14, Gizem Mürüvet Uca 7, Carter 11, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 4, Ferda Yıldız 8, Fluker 13

Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 4, Brown 17, Morgan 17, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 17, Benson 23, Sümeyya Özcan 4

1. Periyot: 15-27

Devre: 35-50

3. Periyot: 58-69





BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Rize Belediyespor, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-82 yendi.

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