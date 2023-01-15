Bursa'da "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda Engellilerin Yanında" etkinliği gerçekleştirildi

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BURSA (AA) - Bursa Eşpedal ve Kızılay Şubeleri "Beyaz Baston" etkinlikleri kapsamında, görme engelliler, engeli bulunmayan kişilerle tandem bisikletleri birlikte pedallayarak bisiklet turu gerçekleştirdi.

Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 30 kişilik ekipten oluşan görme engelli ve normal bireyler katılım sağladı.

Eşpedal Bursa temsilcisi Oğuzhan Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşpedal ve Kızılay ortaklığı ile ilk kez bisiklete binme tecrübesi yaşadıklarını ve bisikletle tanışan görme engelli bireyleri deneyimli pilotlarla birlikte çok güzel rotalarla buluşturduklarını söyledi.

Yılmaz, Bursa Eşpedal ve Kızılay ile "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda Engellilerin Yanında" sloganıyla çıktıkları bu yolda Bursa bisiklet topluluklarından RMK ve ULUBİS'in yanı sıra Bursa Kızılay Gençlik Kolları, Engelsiz Şubesi ve Bursa Kadın Kolları'nın desteklerinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Görme engelli olarak bisiklet turuna katılan Didem Turan yapılan bu etkinlikle yeni insanlar tanıyarak yeni heyecanlar yaşadığını ve deneyimler kazandığını ifade etti.

Kızılay Engelsiz Birim Başkanı Emre Fencioğlu, toplumun bütün kesimlerinin her alanda birlikte başarabileceklerinin inancıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik katılım sağlayan grupların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu

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