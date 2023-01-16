MÜSİAD Başkanı Asmalı, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin genel kurulunda konuştu:

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BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin virajlar var. Hep birlikte bu virajları geçerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve Türkiye Yüzyılı'nın hemen başında yeni bir şahlanış dönemine inşallah gireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Asmalı, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin genel kurulunda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD'ın 13 binin üzerinde üyesi, 60 bine yakın firmasıyla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağladığını hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerin geliştirilmesine öncülük ettiğini söyledi.

MÜSİAD'ın, küresel işbirliği ve sermaye platformu olduğu kadar gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu vurgulayan Asmalı, yoğun ve verimli geçen bir yılın ardından MÜSİAD'ın 2023'te de önemli çalışmalara imza atacağını belirtti.

Geçen yıl Gaziantep'te gerçekleştirdikleri 2. Türk Arap İş Zirvesi'nin üçüncüsünü 5-7 Mayıs'ta Konya'da yapacaklarını ifade eden Asmalı, bu zirvede 40 ülkeden 2 bini aşkın iş adamını Konya'da buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

MÜSİAD'ın bu yılın ilk dört ayında düzenleyeceği etkinliklerden bahseden Asmalı, 11-19 Şubat'ta Suudi Arabistan'a ve 5-9 Mart'ta Amerika'ya iş seyahati yapacaklarını, 13-20 Mart'ta Japonya ve Malezya'da şube açılışları gerçekleştireceklerini ve 29 Nisan'da da MÜSİAD Genel Merkez Olağan Genel Kurulunu yapacaklarını anlattı.

- "Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin virajlar var"

Asmalı, küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisinin, dinamik ve esnek yapısı sayesinde G20 ülkelerinin ortalaması üzerinde büyüdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zor bir dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklığının ne denli güçlü olduğunun açık bir göstergesidir. Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin virajlar var. Hep birlikte bu virajları geçerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve Türkiye Yüzyılı'nın hemen başında yeni bir şahlanış dönemine inşallah gireceğimize yürekten inanıyorum."

- "İlçemiz model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da demografik yapısı ve ekonomik anlamdaki katma değeriyle İnegöl'ün Türkiye'nin mobilya ihracat üssü konumunda olduğunu vurguladı.

Üretim merkezi ve sanayi şehri olan İnegöl'ün coğrafi konum olarak stratejik bir noktada bulunduğuna işaret eden Canbolat, "İnegöl, organize sanayi bölgelerinde faal olan 202 işletmemizde 23 bin 750'den fazla kişiye istihdam sağlayan bir ilçemizdir. İnegöl'de özel sektördeki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 37'sini mobilya sektörü istihdam etmektedir. Mobilya sektörü her yıl artarak ihracat yapmakta ve İnegöl'ün ihracatındaki aslan payının da sahibi olmaktadır. Sektörel olarak incelendiğinde geçtiğimiz yıl en fazla ihracat mobilya sektöründe gerçekleşmiştir. İnegöl'de 1231 firmayla 1,5 milyar dolara yakın ihracat, 48 firmayla da 400 milyon dolara yakın ithalat gerçekleştirilmiştir. İlçemiz 1 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür." diye konuştu.

- "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Türkiye Yüzyılı olacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İnegöl'ün, tarım, turizm ve özellikle üç organize sanayi bölgesiyle sanayide iddialı bir ilçe olduğunu ifade etti.

İnegöl'ün özellikle mobilya sektöründe çok önemli bir bilgi birikimine ve bir asırlık bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Aktaş, İnegöl'ün AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman çok güçlü destek verdiğini dile getirerek, "İnşallah bu birlik ve beraberlik içinde yürekten ve gönülden inanıyoruz ki bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, Türkiye Yüzyılı olacak." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de MÜSİAD'ın kurulduğu 1990'lı yıllardaki Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en kritik ve karakteristik dönemlerinden birini yaşadığını hatırlattı.

İş adamı derneği olarak MÜSİAD'ın çok daha büyük bir vizyonla ve çok daha kapsamlı bir anlayışla yola çıktığını dile getiren Gürel, hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mutluluk gibi milletin o dönemde gerçekten hasretini çektiği medeniyet değerlerini, çağın gerekleriyle tahkim ederek yola çıktığını anlattı.



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