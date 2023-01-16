Sinop'taki gemide çıkan yangında yaralanan Mısırlı hastaların tedavisi Bursa'da sürüyor

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BURSA (AA) - Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan iki Mısır vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren yanık merkezi, Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verirken, zaman zaman yabancı uyruklu hastalara da ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl 20 Aralık'ta Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında bir kuru yük gemisinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan Mısır uyruklu iki kişi, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çeşitli yerlerinde yanık oluşan 43 yaşındaki A.H. ile 24 yaşındaki K.E. ameliyatın ardından servise alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, şunları kaydetti:

"Kaza sonrasında yaralanan yabancı uyruklu hastalardan iki tanesi hastanemize getirildi. 112 vasıtası ile gelen hastalarımızı kabul ettik. Çok kısa zamanda bize ulaştırıldılar. Sonrasında kısa süreli yoğun bakım sürecinin ardından şu anda serviste takiplerine devam ediyoruz. Gerekli tıbbi müdahalelerini ve ameliyatlarını yaptık. Yakın zamanda sağlıklı bir şekilde taburcu edebileceğimizi düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma çabalarından ötürü teşekkür ediyorum."

Oluşan yanıklar sonucunda bir daha eskisi gibi olamayacağını düşündüğünü belirten A.H. ise olayın başından itibaren son derece hızlı ve etkili müdahale sonucunda sağlığına kavuştuğunu aktardı. Hastane personelinin tedavi süresince çok ilgili davrandığını belirten hasta, doktor ve ekibine teşekkür etti.

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