Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı

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BURSA (AA) - AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, “çevre-yaşam”, "haber" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.



Aydın, haber kategorisinde Ali Atmaca’nın “Ekmek teknesi”, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek’in "Yangın mücadelesi” ve spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu’nun “Şükür gecesi” başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Bekir Aydın, yarışmaya katılan tüm fotoğrafları incelediğini belirterek, "AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılan fotoğraflar aynı zamanda ülkemiz için rehber ve kaynak olma özelliğini taşıyor. Seçim yaparken zorlandım. Hepsi birbirinden güzel eserler, emeği olan tüm arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.





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