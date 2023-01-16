Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde K.Y. (42) ile eşi Y.C.Y. (39), evde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle K.Y. eşini çeşitli yerlerden bıçakladıktan sonra durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.Y'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. K.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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