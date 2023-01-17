Bursa'da bir iş yerinde ve araçta 10 tabanca bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iş yeri ve araçta 10 tabanca ele geçirildi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerini takibe alan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 36 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, iş yerindeki S.Y. (28), M.C. (29) ile Ö.M'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y'nin 12 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.