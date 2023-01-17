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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya'da engelli ayakkabı boyacısı mesleğini 41 yıldır sürdürüyor

AA

Mudanya'da engelli ayakkabı boyacısı mesleğini 41 yıldır sürdürüyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 55 yaşındaki yürüme engelli Halil İbrahim Polat, ayakkabı boyayarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de iki oğlunu üniversitede okutuyor.

Bebekliğinde, 40 günlükken yanlış yapılan iğne sonucu yürüme kabiliyetini kaybeden Polat, ayakkabı boyacılığına bir tanıdığının tavsiyesiyle 14 yaşında başladı.

41 yıldır sürdüğü mesleği sayesinde ailesini geçindirip çocuklarını okutan Polat, çalışkanlığı ve azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Her sabah kendi imkanlarıyla evinden işine gelen Polat, yıllardır kardeşinin camcı dükkanının önünde ayakkabı boyuyor.

Halil İbrahim Polat, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Alın teriyle kazanmanın önemine işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Bir insan o işten ekmek yemek istiyorsa işini severek yapması lazım. Yaşamın mücadelesini ben mesleğimle verdim. İnsanlar her türlü işi yapabilir ama önemli olan alın teriyle yapılan iştir. Ben mesleğimle evimi geçindiriyorum, bunun yanında iki oğlumu da İzmir'de üniversitede okutuyorum. Eşim de engelli. Halimize şükredip çalışmaya ve yaşamaya devam ediyoruz. Benim iki bacağım ve sağ kolum engelli. Önemli olan sağlıklı olabilmek. Engelli olsan da neticede nefes alabiliyorsan sağlıksındır."

Polat, engellilerin yolları ve kaldırımları daha rahat kullanabilmeleri için ilçede düzenleme yapılmasını talep etti.

Halil İbrahim Polat'ın komşusu ve müşterisi olan kahvehane işletmecisi Zeki İz ise onun herkes tarafından sevilen bir esnaf olduğunu dile getirdi.

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