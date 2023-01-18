Bursa'da trafikte drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı

2023 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile araç sahibine 36 bin 722 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi'nde bir kişinin otomobille drift yapmasına ilişkin kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, ehliyetsiz olduğu da belirlenen, 16 YAR 16 plakalı otomobilin sürücüsü F.B.Y. ile araç sahibi hakkında toplam 36 bin 722 lira ceza uyguladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.