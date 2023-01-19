Fener Rum Patriği Bartholomeos Bursa'da ayin yönetti

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BURSA (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ayini yönetti.



Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'ndeki merkezde gerçekleştirilen ayinde dualar edildi, ilahiler okundu.

Ziyaretçilerin mum yakarak duaya eşlik ettiği ayini yöneten Bartholomeos, törenin ardından yaptığı açıklamada, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Trilye halkına teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos, "Ayinimize geçmiş yıllarda yurt dışından katılanlar, ülkemizdeki dini özgürlüklerin ve misafirperverliğin canlı şahitleri olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Mübadele ile noktalanan Türk ve Yunan halklarının Anadolu'da ve Yunanistan'ın birçok yerinde uzun yıllar süren bir arada yaşama tecrübesinin, iki halkın müreffeh geleceği için sağlam bir temel oluşturduğuna inanmaktayız." diye konuştu.

Ayine, Yunanistan'dan gelen konukların yanı sıra Bursa ve çevre illerden Rum Ortodoks cemaati mensupları katıldı.

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