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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Karsız Uludağ" hem çalışanları hem işletmeleri endişelendiriyor

AA

"Karsız Uludağ" hem çalışanları hem işletmeleri endişelendiriyor

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Kar yağışının yeteri kadar olmaması nedeniyle sömestir tatiline de düşük doluluk oranıyla girmeye hazırlanan Uludağ'daki işletmeciler ve kayak eğitmenleri zor günler geçiriyor.

Ülke genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Bursa Uludağ'da normalde aralıkta açılan sezonun henüz başlayamaması işletmeleri ve çalışanları endişelendiriyor.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesis işletmecileri, karsız geçen yılbaşının ardından yarıyıl tatiline de kayak yapılacak durumda olmayan pistlerle giriyor.

Meteoroloji verilerine göre 18 santimetre kar ölçülen Uludağ'daki otellerin tatilin ilk haftasındaki doluluk oranının yüzde 30-35 seviyesinde olması bekleniyor.

Ziyaretçilerin yeteri kadar kar yağışının olmaması nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmesi veya ertelemesi bölge istihdamını da olumsuz etkiliyor.

Bazı işletmeler, normal döneme göre 3'te bir personelle çalışırken bazı tesisler ise tam kadroyla ziyaretçi bekliyor.

Ekmeğini pistlerden çıkaran kayak eğitmenleri de sezona başlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

- "38 yıldır böylesini görmedim"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta aralık ayının ilk haftasındaki kar yağışıyla umutlandıklarını ancak ilerleyen günlerde yağış olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 aydır kayak sezonuna başlayamadıklarını vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Karın yağmaması bizim için büyük bir kayıp. Kayak eğitmenleri olarak da mağduriyet yaşıyoruz. Şu an Erzurum'da suni karlandırma var. Orada yeteri kadar kar yok ama eğitmenlerimiz kısıtlı da olsa çalışabiliyor. En erken kar Uludağ ve Sarıkamış'a düşer, en geç de buradan kalkardı. İnşallah bundan sonrasına bakacağız. Yarın itibarıyla bir kar yağışı bekleniyor. Bir kar yağarsa arkası sıkı gelir."

Usta, ülkenin genelinde kayak merkezlerinde durumun sıkıntılı olduğunu vurgulayarak, "Ben 38 yıldır buradayım. Sporculuğum burada geçti. Eski milli sporcuyum. Bu tarihe kadar böyle bir karsızlık görmedim. İlk kez böylesini görüyorum, 1,5 ay geriden geliyoruz. Yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz." dedi.

- "Ülkemizden İsviçre'ye ve Bulgaristan'a kayak için gidenler var"

Uludağ ziyaretçilerinin rotayı Avrupa'ya çevirdiğini dile getiren Usta, "Şu an Avusturya'da Alpler'de kayak yapılıyor. Bulgaristan'da da aynı şekilde kayak yapılabiliyor. Ülkemizden İsviçre'ye ve Bulgaristan'a kayak için gidenler var." diye konuştu.

Usta, normal sezonda Uludağ'da geceleyen misafirlerin dışında özellikle İstanbul ve çevre illerden günübirlik gelenlerin de bölgeye ciddi katkı sağladığını anımsatarak, bu yıl onların da yokluğunu hissettiklerini anlattı.

Kayak eğitmenlerinin bu yıl zor günler geçirdiğini belirten Usta, "Şu an Türkiye genelinde 450 civarında kayak eğitmeni var. Geçmişi milli sporcu, ülke şampiyonu olmuş. Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş olimpik sporculadan oluşuyor mevcut üyelerimiz. Hepsi hayatını buna vermiş ve tamamen kış turizmindeki geliriyle hayatını devam ettiriyor. Bu anlamda da mağduruz." ifadesini kullandı.

- "Personelimizin bir kısmını çağırdık"

Uludağ'daki bir otelin genel müdürü Tekin Demir de 2004 yılından beri bölgede görev yaptığını söyledi.

Demir, Uludağ'ın en verimli dönemlerini yaşamaları gerekirken kuraklık nedeniyle sezonu açamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sömestir dönemi okulların tatil olmasıyla Uludağ'da patlama olurdu ancak bu sene biraz bu mevsimlerin değişmesi, kuraklığın da gündeme gelmesiyle kar durumumuz zayıf. 'Hiç yok' da diyemeyeceğiz. Kar topu oynayacak kadar bir kar var bölgede ama önceki yıllara nazaran kayak yapmaya çok elverişli değil. Önümüzdeki günlerde hava tahmin raporlarında bir kar yağışı gösteriyor. Eğer bu kar gerçekten yağarsa sömestirin ikinci haftası itibariyle doluluk oranlarımız hemen hemen yüzde 100 olarak devam etmiş olur."

Tatilin ilk haftasına yüzde 35'lik doluluk oranıyla girdiklerini anlatan Demir, "Kar bugün yağmış olsa hemen akabinde iki, üç güne doluluk oranını yüzde 100'lere çıkartırız." dedi.

Kar yağışının Uludağ'daki istihdama etkisinin de olumsuz olduğunu belirten Demir, "Kimse şu an tam kapasite çalışamıyorlar. Bu da istihdamı düşürmüş oluyor. Kendi otelimizdeki personelimizi aralık başında kademe kademe olarak çağırırız. Yani bir kısmını çağırdık. Diğer kısmı yoğunluk artsın çağıralım diye bekledik ama bu yoğunluğa bir türlü gelemedik. İnşallah kar yağmasıyla beraber biz de istihdam sayımızı artırmış oluruz." ifadesini kullandı.

Demir, yurt genelindeki kayak merkezlerinde de yeteri kadar yağış olmadığını ve bu durumun tüm sektörü etkilediğini sözlerine ekledi.


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