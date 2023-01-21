Bursa'da 4 hastaneden bilgisayar hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 4 ayrı hastaneden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Osmangazi ilçesindeki söz konusu hastanelerden bazı bilgisayarların çalınması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda olayın şüphelilerinin benzer suçlardan sabıkaları bulunan E.A. (37) ve T.M. (34) olduğu belirlendi.

Hastanelerden çalınan bilgisayarlar ve ekipmanlarıyla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin hastane binasında ellerinde monitörle dolaştığı görülüyor.

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