Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu:

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BURSA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılışlar öncesinde Gökdere Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Kurum, alanı dolduran Bursalılara teşekkür etti.

Kurum, Bursa'nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle "Türkiye Yüzyılı"nın Bursa'ya yakışacak birbirinden kıymetli eserlerinin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Bursa'ya verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bundan tam 7 asır önce bu şehirde bir hilal doğdu. Medeniyetimiz bu şehirden kök saldı, büyüdü, üç kıtaya bereket, huzur, mutluluk buradan, Bursa'mızdan dalga dalga yayıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa için ne diyor biliyor musunuz? 'Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi Yeşil'de dua eder, Muradiye'de düşünür, Yıldırım'da kartal gibi ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder.' der. İşte bu ruh Bursa'nın her mahallesinde, her sokağında, karış karış adeta nakış gibi işlenmiştir. Bursa'da medeniyetimizin izlerini taşıyan yerlerin başında neresi geliyor? Tarihi Hanlar Bölgesi geliyor. Asırlardır dünyanın, Türkiye'nin ticaretine yön vermiş hanlarıyla çarşılarıyla manevi iklimiyle insanımızı, Bursa'mızı çepeçevre saran camileriyle hanları el birliğiyle geleceğe taşıyoruz."

- "Sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Kurum, Hanlar Bölgesi projesini Bursa Büyükşehir Belediyesiyle yürüttüklerini ve Bursa'nın 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanlar Bölgesi'nde silüetimize zarar veren binaların hepsini kaldırdık ve ata yadigarı buradaki meydanımıza sahip çıkıyoruz. Yine aynı anlayışla Ulu Camii ve çevresinde Bursa'mızın hayali olan 3 yeni meydanı, yeni yeşil alanları Bursa'mıza kazandırıyoruz. Yine bu meydanlarla birlikte tarihi ve mekanı atalarımızın bize emanet ettiği değerleri koruyacak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi, Çekirge Teras Projesi'ni de yine oradaki binaları yıkmak suretiyle biliyorsunuz orayı gençlerimize, vatandaşlarımıza, millet bahçeleriyle kültür alanlarıyla kazandırdık. Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. İnşallah Bursa'mızı çok daha iyi noktalara getirecek çalışmaları işte bu meydanı dolduran, bizlere gönül veren, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik duran Bursalı hanım kardeşlerimizle yapacağız, genç kardeşlerimizle yapacağız, tüm vatandaşlarımıza yapacağız."

Seçime 4 ay kaldığını vurgulayan Kurum, "Dört ay sonra Cumhur İttifakı'mızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı rekor oylarla destekleyecek miyiz? Bursa'mızda sandıkları patlatacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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