Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde avukat çift silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında avukat M.S. ve eşi İ.S. ile E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.A, tabancayla avukat çifte ateş açtı.

M.S. karnı ve ayağından, İ.S. ise ayağından yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor.

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