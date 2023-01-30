Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, nefesli çalgılarla dinleyicileriyle buluşacak

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Nefesli Çalgılar Haftası" kapsamında, 2 Şubat'ta konser verecek.
BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, nefesli çalgılar için düzenlenmiş Gershwin'den Dede Efendi'ye, Çaykovski'den Kevser Hanım'a, farklı tarzdaki eserler dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
Konserde BBDSO, Amerika'nın caz ikonlarından trompet sanatçısı Albert Natale adına düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü kazanmış Barış Doğukan Yazıcı'yı, yurt içi ve yurt dışında konserler vermiş, kendi besteleri ile diğer bestecilerin kendisine ithaf edilen eserlerin ilk çalınışlarını yapmış solist, besteci, eğitmen ve orkestra şefi Erden Bilgen'i ağırlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.