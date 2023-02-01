Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zehra G. idaresindeki 34 ED 8217 plakalı otomobil, Bursa Asfaltı Caddesi'nde, Resul Ö'nün kullandığı 16 DR 207 plakalı otomobille çarpıştı.



Daha sonra takla atan otomobilin sürücüsü Zehra G, araçta sıkıştı. Diğer otomobil ise cadde üzerindeki otobüs durağına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Zehra G, sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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