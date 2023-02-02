Türkiye Gençlik Birliği "Gençlerin Oyu Buraya" kampanyasını başlattı

BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne dair yol haritalarının ve Türk gençliğinin taleplerinin belirlenmesine ilişkin "Gençlerin Oyu Buraya" başlıklı kampanya başlattı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki basın toplantısında, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki kaderini belirleyecek en tarihi dönemeçlerden biri olduğunu söyledi.

Seçimlerde 6,5 milyonu ilk kez olmak üzere 15 milyona yakın gencin oy kullanacağını belirten Çetin, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında, milletimizin büyük kararında biz de varız. 2023 seçimlerinde 'Gençliğin Türkiye'sini inşa edecek seçeneği beraber büyütmeye hazırız. Kimiz biz? Biz Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sahibi Türk gençliğiyiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, ülkenin gençleri olarak gelecek için sorumluluk almaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Üreten ve bağımsız bir Türkiye'nin her karışında milletimize ve vatanımıza mutlulukla emek vermeye, terimizi dökmeye, bilim yapmaya, ülkemizi kalkındırmaya, üretmeye, yeniyi yaratmaya hazırız." diyen Çetin, vatana, insanına, kültürüne, uygarlığına aşık bireyler olduklarını vurguladı.

Kampanyanın detaylarına değinen Çetin, şöyle konuştu:

"Gençlerin oyu buraya diyoruz. 'Nereye?' sorusunun cevabını hep beraber verelim. Gençlerin kurtulmak istediği engellerini, çözmek istediği sorunlarını, hayallerini, özlemlerini bir program haline getirmeye, 2023 seçimlerinde bir seçenek haline getirmeye hazırız ve bugün ilk adımı atıyoruz. 2023 seçimlerinde, o sandıkta, o pusulada bizim seçeneğimiz de olacak. Bunun için 'genclerinoyu.com' internet sitemizi hazırladık. Bu site aracılığıyla milyonlarca genç kendi hayalindeki Türkiye'yi, değiştirmek istediklerini, hedeflerini, özlemlerini, nasıl bir cumhurbaşkanı istediğini, nasıl bir Meclis istediğini, gençlerin hangi sorunlarla, sistemin hangi yükleriyle karşı karşıya olduğunu paylaşabilir. Kendisi gibi aynı programı, aynı ilkeleri, aynı özlemleri paylaşan gençlerle bir araya gelebilir. Bir araya gelme zamanıdır. Bir araya geleceğiz, hem hayallerimizin Türkiye'sini hem de 2023 seçimlerindeki seçeneğimizi beraber konuşacağız, beraber büyüteceğiz."

Kayahan Çetin, kampanyanın sonuçlarını 18 Şubat'ta İstanbul'da kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi.

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